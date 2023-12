Bil kolliderte med lastebil på E16 ved Aurland – to alvorlig skadd

Ulykken skjedde mellom Onstadtunnelen ved Aurlandsvangen og Fretheim i Flåm like etter klokken 19.30.

– En kvinne og en mann i personbilen fremstår som alvorlig skadd. Det er glatt på ulykkesstedet, forteller operasjonsleder Tore-André Brakstad i Vest politidistrikt til NTB.

Begge de skadde er unge folk, ifølge politiet. Lastebilsjåføren ble ikke skadd.

Brakstad opplyser at de skadde er sendt til sykehus i to helikoptre. Den ene er sendt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen og den andre til Ullevål sykehus i Oslo. Helikoptrene ble forsinket fram til ulykkesstedet på grunn av dårlig vær i området, noe som førte til at de måtte fly en omvei.

E16 mellom Onstadtunnelen og Li i Aurland er stengt på grunn av ulykken, og blir det en god stund framover. Både Fretheimstunnelen og Lærdalstunnelen ble stengt i flere timer, men ble åpnet igjen sent onsdag kveld.

Vegtrafikksentralen vest anbefaler omkjøring via Sogndal – Vadheim – fergesambandet Lavik-Oppedal. Det er satt inn nattferje mellom Hella og Dragsvik.

Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er tilkalt.