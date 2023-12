Tekniske bevis førte til pågripelsene i Sverige etter drapsforsøket i Moss

Mannen ble pågrepet av svensk politi på søndag og knyttes til drapsforsøket den 28. november. Det var NRK som først meldte om dette.

Ifølge politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger vil mannen fremstilles for varetektsfengsling i Norge denne uken. Totalt er altså tre menn siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk i saken.

– Vi har innhentet en del tekniske bevis i saken. Det har vært avgjørende for etterforskningen og at vi kom på sporet av de tre, sier Finnanger til NTB.

– Vi har bedt om utlevering for alle tre. Den ene siktede har samtykket til utlevering, noe som gjør at prosessen går raskere og at han blir fremstilt for varetekt fredag.

Motsetter seg utlevering

De to andre motsetter seg utlevering til Norge. Det betyr at svenske myndigheter og domstoler må behandle saken før de kan transporteres hit.

– Jeg antar at de to andre ikke er i Norge før etter nyttår, sier Finnanger.

Politiet har tidligere uttalt at pågripelsene skjedde etter et godt samarbeid med svenske myndigheter.

– En person ble pågrepet noe tid tilbake, mens de to andre ble pågrepet søndag kveld. Alle tre er begjært utlevert til Norge og befinner seg fortsatt i svensk varetekt, skrev politiet i en pressemelding mandag 18. desember.

Til NTB fortalte Finnanger da at den første pågripelsen skjedde i månedsskiftet november/desember.

– Den første pågripelsen skjedde i Stockholm-regionen, mens de to siste ble pågrepet i Göteborg-regionen. Årsaken til at vi ikke har sagt noe om den første pågripelsen, er av hensyn til pågripelsene søndag, sier politiadvokaten.

Flere skudd

Det var på ettermiddagen 28. november at politiet fikk melding om skyting utenfor Mossehallen. En mann ble truffet av flere skudd, men politiet har så langt ikke gått ut med hvor mange.

Mannen lå de første dagene etter skytingen bevisstløs på sykehus, men politiet har ikke sagt noe om helsetilstanden hans.

– Fornærmede har vi valgt å si lite om av hensyn til ham selv og hans pårørende. Det vi kan si, er at han er i en tilstand som gjør at vi ikke har kunnet avhøre ham, sier Finnanger.

Den skadde mannen er en svensk statsborger i midten av 30-årene som har en tilknytning til Norge.

Overfor NTB bekrefter politiadvokat Finnanger at mannen er bosatt i Norge.

Politiet vil ikke nå gå ut med detaljer om hendelsen eller bevisene i saken.

– Vi mener vi har et godt mistankegrunnlag, sier Finnanger, som ikke utelukker flere pågripelser.