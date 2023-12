Lars Christian Aamodt blir midlertidig NSM-sjef

Utnevnelsen gjelder for seks måneder.

Aamodt er opprinnelig flyger og har bakgrunn som sjef for jagerflyskvadronen på Ørland, styrkesjef i Afghanistan og fra Forsvarets logistikkorganisasjon. Han har også vært konsulent for konsulentselskapet KPMG.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av 8. desember etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inngikk en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. Låneavtalen ble inngått med selskapet Norwegian Property i forbindelse med leie av et bygg på Fornebu. Offentlige etater som NSM har ikke lov til å inngå låneavtaler.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå avtalen.

– Jeg ser fram til denne perioden og til å bidra til NSMs evne til å levere på sitt svært viktige samfunnsoppdrag. Samtidig skal jeg sørge for at det eksterne utvalget får den informasjonen de trenger til å gjøre sine vurderinger og anbefale tiltak. Jeg ønsker også å bruke denne perioden til å sørge for at NSM har et godt fundament å bygge videre på i en sikkerhetspolitisk krevende tid, sier Aamodt.

Regjeringen ba Stortinget om å bevilge 200 millioner kroner ekstra for å innfri lånet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har innledet undersøkelser i saken.