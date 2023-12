Fyrverkeri på nyttårsaften i Trondheim og Bergen, men ikke i Oslo

Både Trondheim og Bergen velger å skyte opp fyrverkeri i regi av kommunen også i år.

Trondheim kommune arrangerer vardetenning, familiefyrverkeri og felles festfyrverkeri fra Kristiansten festning som tidligere år.

– Det blir offentlig fyrverkeri over Vågen i Bergen ved midnatt nyttårsaften, sier kommunikasjonsrådgiver for Bergen kommune, Håvard Prestegården.

På nettsidene til Bergen kommune finnes det også en egen infoside om sikkerhet og regler ved bruk av fyrverkeri.

Ikke i Oslo

Men i Oslo blir det ikke offentlig fyrverkeri på Langkaia i Oslo i år. Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sier til NRK at beslutningen ble tatt av det forrige byrådet for ett år siden.

I år blir det andre året uten kommunalt fyrverkeri i Oslo.

Likevel åpner byrådslederen døren for at det kan bli kommunalt fyrverkeri eller lysshow i 2025.

Mange vil forby

Flere blir skadd av fyrverkeri hvert år.

– Hvis fyrverkeri ikke håndteres riktig, kan det forårsake uventede og farlige eksplosjoner, som igjen fører til alvorlige skader på mennesker, dyr og eiendom. Hos mennesker er det særlig skader i hånden, fingrene og øynene som er de mest alvorlige, sier visepresident i Nito, Kjetil Lien, i en pressemelding.

En undersøkelse utført av Nordstat på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, viser at 65 prosent er helt enig eller noe enig i at det er riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaften.

Dronefyrverkeri som et tryggere alternativ

I samme undersøkelse svarer 69 at prosent de er helt enig eller noe enig i at kommunalt dronefyrverkeri eller lasershow er et bedre alternativ enn vanlig fyrverkeri.

Lien mener dronefyrverkeri er mer trygt, miljøvennlig og skånsomt for dyrene.

– Med kommunalt organiserte drone- eller lasershow blir det mulig å utforske kreativitet og innovasjon. I tillegg vil det være tilgjengelig for flere, da det er synlig fra store avstander og fra ulike steder i byen, sier han.