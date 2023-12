Mann dømt til fengsel for grovt bedrageri mot alenemor og datter

Mannens forsvarer Jonny Sveen forteller til VG at han neppe kommer til å anke.

– Han ønsker å gjøre opp for seg, sier forsvareren.

Telemarkingen i 40-årene er også dømt til å betale 1,8 millioner kroner i økonomisk erstatning, 650.000 kroner i oppreisning til de to fornærmede og 360.000 kroner i menerstatning til datteren.

Den dømte mannen lurte kvinnen til at han sammen med politiet og andre vektere beskyttet henne mot stor fare. Alenemoren ga derfor mannen 1,8 millioner kroner for et vakthold som skulle verge dem mot et nettverk av voldskriminelle og barnevernet, skriver avisen.

Om de ikke fulgte reglene og unnlot å fulgte mannens ordre, fikk de bøter.

Ifølge VG sa telemarkingen selv i retten at han forstår at hans handlinger har vært en belastning for dem.

– Mitt største ønske er at de skal få det bra, og at jeg kan komme tilbake til en noenlunde normal tilværelse.