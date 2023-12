Sjøfartsdirektoratet hever sikringsnivået til høyeste nivå i deler av Rødehavet

Det nye sikringsnivået betyr at det ikke vil være lov for norskregistrerte skip å anløpe eksempelvis havner i det geografiske området som er omfattet.

– Selv om dette ikke innebærer et forbud for norske skip å seile gjennom område, så sender vi nå et tydelig signal om at situasjonen er uavklart, samt har forverret seg, og at en bør unngå ferdsel i området, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding.