Jonas Henriksen-drapet: Politiet har beklaget til de pårørende

I perioden fra mars 2023 til august 2023 ble det i Sørøst politidistrikt registrert elleve anmeldte forhold. Jonas tok gjentatte ganger kontakt med politiet. Han uttrykte at han var redd. Etterforskningen av drapet har avdekket at to av de siktede i drapssaken kan knyttes til de elleve forholdene.

– På vegne av politidistriktet har jeg hatt et møte med de pårørende, og jeg har beklaget at politidistriktet ikke har gitt straffesakene samlet sett den oppfølgning de kunne ha fått, sier påtaleleder i Sørøst politidistrikt Kjell Johan Abrahamsen.