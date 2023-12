Togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker fortsatt stengt

– Vi vet foreløpig ikke årsaken til strømproblemene, men vi har måttet skru av all strømmen for å finne feilen, sa pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor til NTB tidligere mandag.

Strømproblemene oppsto rundt klokken 12. I en oppdatering sent mandag kveld opplyser Bane Nor at det anslås at feilen vil være rettet mellom klokken 1 og 2 natt til tirsdag.

Blant annet Drammenbanen, Askerbanen og Spikkestadbanen påvirkes av problemene, og det gjør at togtrafikken til og fra vest og sør rammes.

Tusenvis av reisende ble rammet av problemet i ettermiddagsrushet mandag.

– Det er vanskelig å skaffe alternativ transport. Vi anbefaler at du bruker annen transport om du kan, skrev Bane Nor på sine nettsider.