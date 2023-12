Togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker åpnet

Klokken 5.30 tirsdag morgen melder Bane Nor at trafikken igjen går som normalt på strekningen.

Strømproblemene oppsto rundt klokken 12 mandag. I en oppdatering sent mandag kveld opplyste Bane Nor at feilen ville bli løst i løpet av natten, men først tirsdag morgen ble det opplyst at strekningen var åpnet igjen.

Stengningen rammet blant annet Drammenbanen, Askerbanen og Spikkestadbanen og fikk konsekvenser for togtrafikken til og fra vest og sør.

Tusenvis av reisende ble rammet av problemet i ettermiddagsrushet mandag, men kan nå forberede seg på mer normale tilstander i morgenrushet tirsdag.