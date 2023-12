Mann pågrepet for skyting i Oslo sentrum

Mannen er siktet for forsøk på grov kroppsskade, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding. Han ble pågrepet på udramatisk vis i en bolig i Oslo mandag kveld.

– Pågripelsen var et resultat av analyser av spor, avhør og blant annet videomateriale, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

– Han er en serbisk statsborger på rundt 30 år, og han har bodd i Norge i mange år. Han er kjent for politiet fra tidligere, sier Metlid.

Mannen har knyttet seg til skytingen, forklarer Metlid. Han var mandag kveld ennå ikke avhørt, men det tas sikte på et avhør i løpet av tirsdag. Et fengslingsmøte vil trolig finne sted på onsdag, men dette er ikke endelig avklart.

Mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, sier til VG at han foreløpig ikke har noen kommentar.

Skytingen skal ha skjedd etter en krangel hvor noen beskyldte en hund for å være aggressiv, forteller et vitne til Avisa Oslo. Krangelen utviklet seg, og flere personer ble involvert, og senere ble det avfyrt et skudd på åpen gate.

Det var én av to skyteepisoder som fant sted i Oslo søndag kveld. Klokken 18.59 opplyste politiet at de hadde rykket ut til Sinsen etter at det var avfyrt flere skudd i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer.

To og en halv time senere meldte politiet om nok en skyteepisode – denne gangen utenfor kjøpesenteret Arkaden i Karl Johans gate.