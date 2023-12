Politiet er bekymret: Flere unge bærer kniv, og volden øker

– Våpenbruk er generelt noe vi har stort fokus på. Uavhengig av gårsdagens to skyteepisoder jobber vi målrettet mot tilgangen på både skytevåpen og bruken av kniv i forbindelse med voldshendelser, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB mandag formiddag.

Søndag kveld var det to skyteepisoder i Oslo på under tre timer: en på Sinsen og en utenfor Arkaden i Karl Johans gate. Ingen er pågrepet i forbindelse med skytingene.

– Selv om vi hadde to skyteepisoder i går, så ser vi at det så langt i år er færre skyteepisoder i Oslo enn i fjor. Det har vært rundt halvparten så mange, men det er uansett svært alvorlig når det skytes, sier Metlid.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det ble også skutt flere ganger på Sinsen i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Unge involvert

Politiinspektøren sier videre at det ikke er ukjent for dem at kriminelle miljøer har tilgang på skytevåpen. Majoriteten av skytevåpnene som beslaglegges, er pistoler eller revolvere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, sier at politiet sier at ser flere unge som bærer våpen i Oslos gater. Foto: Javad Parsa / NTB

I tillegg er det flere unge personer som velger å bære våpen, inkludert kniv, når de beveger seg rundt i byen.

– Vi er særlig bekymret for økning i vold og bruk av kniv blant de unge.

Metlid forklarer at voldssakene og bruk av våpen kan få konsekvenser som kan prege unge over lang tid og får store konsekvenser.

– Livet kan fort snus for dem som er involvert i sånne saker.

Hun understreker at de aller fleste av dagens unge i Oslo ikke er involvert i kriminalitet, men forteller at de også ser gjengangere blant de involverte og de alvorlige sakene.

– Hver eneste sak er en for mye, så når vi ser slike hendelser som søndag, så kraftsamler vi, sier Metlid.

Opptatt av samarbeid

Til slutt sier politiinspektøren at arbeidet mot unge kriminelle i hovedstaden ikke er et arbeid som politiet kan gjøre alene.

– Vi har en tydelig rolle med å etterforske sakene. Men det er viktig med bred innsats fra flere og at dette arbeidet må starte tidlig – ofte ned mot barneskole- og ungdomsskolenivå, sier Metlid.

Hun forklarer at politiet er opptatt av samhandling mellom offentlige etater for å forhindre at negativ utviklingen fortsetter.

– Vi må alle ha fokus på dette, sier Metlid.