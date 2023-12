Pågripelsene har skjedd etter et godt samarbeid med svenske myndigheter, og pågripelsene ble foretatt i Sverige, skriver politiet i en pressemelding.

– En person ble pågrepet for noe tid tilbake, mens de to andre ble pågrepet søndag kveld. Alle tre er begjært utlevert til Norge og befinner seg fortsatt i svensk varetekt, skriver politiet.

Det var på ettermiddagen 28. november at politiet fikk melding om skyteepisoden utenfor Mossehallen. En mann ble truffet av flere skudd, men politiet har så langt ikke gått ut med hvor mange.

Mannen lå de første dagene etter skytingen i koma på sykehus, men politiet har ikke sagt noe om helsetilstanden hans de siste par ukene.

Politiet melder mandag at de nå mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet den 28. november og de pågrepnes rolle i dette.

– Etterforskningen har vist at de pågrepne har knytinger til kriminelle nettverk i Sverige, men det er for tidlig å konkludere med hvilke konflikter som ligger bak som motiv for hendelsen, skriver politiet.

De har tidligere sagt at hendelsen ikke har noen direkte tilknytning til Moss.