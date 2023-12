Frøy Gudbrandsen blir politisk redaktør i VG

Gudbrandsen har vært sjefredaktør i BT siden desember 2019.

– Å forlate BT gjør rett og slett vondt i hjertet, sier hun til sin egen avis.

Samtidig omtaler hun sin nye jobb i VG som «den mest spennende jobben innen meningsjournalistikken i Norge».

– Jeg er utrolig takknemlig for at VG mener jeg er rett person til stillingen. Jeg har vært imponert over alt VG får til i lang tid, og jeg gleder meg skikkelig, sier Gudbrandsen i en pressemelding gjengitt av VG.