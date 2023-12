216 millioner til forskning på fornybar energi

– Årets siste tildelinger går blant annet til spennende og viktige prosjekter innen hydrogen, solenergi, batterier og havvind. Det gjør oss bedre rustet til å nå våre mål og bidrar godt i vår satsing på grønt industriløft, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Det gis blant annet 31 millioner kroner til fire prosjekter på solenergi

Den største enkelttildelingen i denne runden får batterimaterialprodusenten Cenate med et tilskudd på 18 millioner kroner til et prosjekt om et avansert silisium-anode-produkt med resirkulering.