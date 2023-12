Kald november ga høye strømregninger over hele landet

Gjennomsnittsregningen for husholdningene over hele Norge vil overstige 2000 kroner i november, viser Fornybar Norges strømprisindeks. I alle de fem strømregionene var prisene også så høye at strømstøtten fra staten blir utløst.

November 2023 var den kaldeste som var målt i Norge siden 2010. Over hele landet var det kuldegrader, noen steder rekordlave temperaturer, og med det ga behovet for å holde varmen et synlig utslag på strømregningen.

Det kalde været førte til at forbruket i november økte med omtrent en tredel, sammenlignet med fjoråret.

Mer strømstøtte

– Det er en betydelig økning fra hva de måtte betale for strømmen de brukte i oktober, og det er også mer enn hva de fikk i strømregning for samme måned i fjor, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

Oversikten viser at husstander i de tre sørlige strømregionene i snitt vil få mellom 640 og 700 kroner i strømstøtte. For Midt-Norge og Nord-Norge vil støtten ligge på litt over 300 kroner.

Etter omleggingen av strømstøtten får alle landets husstander jevnt over mer strømstøtte enn i fjor.

– Strømstøtteordningen reduserer prisen forbrukere betaler for strømmen, og fører antakelig også til et noe høyere strømforbruk, skriver Fornybar Norge.

– Tidlig vinter

Mens november på verdensbasis var en av de varmeste månedene hittil, var måneden preget av rekordkulde i Norge.

– Årsaken til de høye strømregningene er at vinteren kom tidlig i år. Det var bitende kaldt store deler av november, og det har gjort at folk har brukt mye mer strøm på å varme opp husene sine. Det har ført til økt etterspørsel etter strøm, noe som igjen har gjort at strømprisene har steget, sier Standal.

For et år siden førte krigen i Ukraina og redusert russisk gasseksport til Europa til rekordhøye gasspriser. Dette påvirket strømprisene i EU og Norge. I år er gassprisene lavere, selv om de fremdeles er svært høye i historisk sammenheng.

Magasinfyllingen synker

Norge er med sine 17 utenlandskabler påvirket av strømprisene i alle land rundt oss. Foruten utvekslingskabler til de nærmeste nordiske landene, har Norge også flere sjøkabler til kontinentet og Storbritannia.

– Strømprisene i resten av Europa er lavere nå enn på samme tid i fjor, hovedsakelig på grunn av lavere gasspriser, som gjør at det blir billigere å produsere strøm ved gasskraftverk, skriver Fornybar Norge.

Sammen med det kalde været kom det heller ikke så mye nedbør i november. Ved utgangen av måneden lå fyllingsgraden på rundt 70 prosent, lavere enn medianen de siste årene.

– I november var det flere uker med lave temperaturer og mindre nedbør enn gjennomsnittet. De lave temperaturene bidro til at en stor del av nedbøren la seg som snø og ga lite tilsig til vannmagasinene, skrev Norges vassdrags- og energidirektorat , som også la til at det ikke var unormalt for årstiden.