Bil krasjet inn i bilkortesjen til president Joe Biden

En bil kjørte inn i en parkert SUV som passet på bilkortesjen til USAs president Joe Biden søndag. Presidenten er trygg. Bilen kjørte inn en bil som Secret Service brukte til å sperre av et veikryss nær Bidens valgkampkontor i Wilmington. Etter kollisjonen forsøkte bilen å fortsette inn i et stengt veikryss, men Secret Service omringet bilen og siktet på sjåføren, som ble bedt om å komme ut med hendene i været.

TV-bilder viser sikkerhetspersonale som følger Biden til hans pansrede SUV etter krasjen. Siden kjørte han og førstedame Jill Biden hjem til parets bolig i Wilmington, og de er i sikkerhet.

Nord-Korea testet rakett som skal kunne nå USA

Nord-Korea testet mandag en interkontinental ballistisk rakett som er kapabel til å treffe mål i hele USA, ifølge japanske myndigheter. USA fordømmer testen.

Det sørkoreanske forsvaret sier i en uttalelse at raketten fløy rundt 1000 kilometer før den landet i havet mellom Koreahalvøya og Japan.

I uttalelsen omtales oppskytingen som en «alvorlig provokasjon» som truer den internasjonale freden, og det understrekes at den er i strid med FN-resolusjoner som forbyr Nord-Korea å ta i bruk ballistiske raketter. Det var den første testen av en interkontinental ballistisk rakett på fem måneder.

Chilenerne sa nei til konservativt grunnlovsforslag

Et flertall i den chilenske befolkningen avviste søndag et forslag til en ny, konservativ grunnlov. Den nåværende stammer fra Augusto Pinochets militærdiktatur.

Det er andre gang på to år at Chile holder en folkeavstemning om å erstatte grunnloven, et løfte som ble gitt etter de store, og noen ganger voldelige, demonstrasjonene i landet i 2019. President Gabriel Boric har sagt at han ikke vil ha en tredje folkeavstemning om ny grunnlov.

Valgseier for Vucic i Serbia

Populistpartiet SNS kan få rent flertall i Serbias nasjonalforsamling etter søndagens brakvalg. Det er meldt om angrep mot valgobservatører og stemmekjøp. Da halvparten av stemmene var talt opp, hadde Vucics parti SNS fått 47 prosent av stemmene. Det betyr at de kan vente seg 130 av 250 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge fungerende statsminister Ana Brnabic.

– Dette er en fullstendig seier som gjør meg ekstremt glad, sa en smørblid president Aleksandar Vucic søndag kveld.

Opposisjonsalliansen Serbia mot vold ligger an til å komme som nummer to med 23 prosent. Den statlige valgkommisjonen ventes å kunngjøre det fullstendige valgresultatet i løpet av de kommende dagene.

Tre av fire anmeldelser i Oslo blir henlagt

Nesten 75 prosent av saker anmeldt i Oslo politidistrikt blir henlagt, skriver Avisa Oslo.

I 2018 ble 68,4 prosent av sakene henlagt. I 2023 har dette tallet økt til 74,8 prosent, skriver avisen. Også oppklaringsandelen har gått ned, fra 38,6 prosent i 2018 til 32,2 prosent hittil i 2023.

Politiinspektør Audun Kristiansen i Felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt sier til avisen at andelen prioriterte saker - eksempelvis drap og drapsforsøk - som oppklares, er høy. Vinningskriminalitet – altså ran og lignende – har derimot lav oppklaring.