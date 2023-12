Kommunedirektøren ville kutte i helsetilbudet – politikerne kutter i ledelsen

For å få budsjettet til å gå opp la kommunedirektøren fram et forslag om å kutte i helsesektoren i kommunen. Men et flertall i kommunestyret sa nei, og vil heller kutte i den administrative ledelsen i kommunen, skriver Klassekampen.

Et omfattende forslag på kutt i helsesektoren ble dermed redusert til et kutt på en halv million. Det kuttet må kommunedirektøren altså ta i egen sektor.

– Kvænangen er den kommunen i landet som er lengst fra et sykehus. Til Hammerfest er det 230 kilometer, til Tromsø 290, sier ordfører Kai Petter Johansen (SV). Han mener derfor det er viktig å verne om helsetilbudet, noe han fikk både Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet med på.

Hvordan kuttet skal tas er ikke klart ennå.

Helse- og omsorgsleder June Berit Eira er enig i at det er bra å unngå kutt i helse.

– Kommunens administrative ledelse må nå se på innsparinger i egne rekker. Denne prosessen har ikke begynt, sier hun og legger ikke skjul på at dreiningen saken fikk i kommunestyret, kom overraskende.