To skytehendelser på åpen gate i Oslo søndag

Klokken 21.24 meldte politiet at det var blitt avfyrt flere skudd mot en person ved kjøpesenteret Arkaden i Karl Johans gate i Oslo sentrum. En eller flere mistenkte løp fra stedet.

– Fornærmede er ikke skadd. Vi har sperret av åstedet og søker etter en eller flere gjerningspersoner, skrev politiet i Oslo på X (tidligere Twitter).

Politiets innsatsleder på stedet Anders Rønning sier at en person trolig er truffet i beinet av en rikosjett.

– Bekymringsfull utvikling

– Folk føler seg naturlig nok utrygge når det er skyting på åpen gate på Karl Johan en dag der mange har vært i byen for å handle julegaver og ha det hyggelig, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til VG.

Han sier han vet at politiet jobber hardt for å pågripe dem som står bak, og at det er viktig at de har nok ressurser til å følge opp og etterforske slike alvorlige hendelser.

– Det er fortsatt trygt å ferdes i Oslo, men dette er en bekymringsfull utvikling. Oslo er en trygg by for både tilreisende og de som bor her, men det er bekymringsfullt at det er skyting to ganger på samme dag i Oslo, sier byrådslederen.

– Konflikt i forkant

Rønning sier at det skal ha vært en konflikt mellom de involverte i forkant av skytingen.

– Vi befinner oss på et område med mye vitner og mye video, så vi har mye signalement på personene og retningen de løp i etter hendelsen, sier Rønning.

Tre timer tidligere ble flere skudd avfyrt ved Sinsen kulturhus lenger nord i byen. Det ble avfyrt flere skudd fra et skytevåpen i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer, opplyste operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Tyder ikke på sammenheng

Ifølge politiets vurderinger skal det ikke være fare for allmennheten i forbindelse med denne hendelsen. Politiets innsatsleder Anders Rønning opplyste at én person skal ha forsvunnet fra stedet i bil, mens den andre forsvant til fots. Politiet har ikke meldt at de har funnet noen av de to involverte i hendelsen på Sinsen.

– Det er ingenting som tyder på at det er en sammenheng mellom de to hendelsene per nå, men det er selvsagt noe vi undersøker, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Dagbladet.