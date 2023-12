Skudd avfyrt på Sinsen i Oslo – søk etter involverte

– Vi er med mange patruljer og politihelikopter i området Sinsen etter at det er avfyrt flere skudd fra et skytevåpen i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer. Vi søker både etter mistenkte og fornærmede. Uvisst om noen er skadd, skrev operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt på X klokken 19.

– Ut fra vitnebeskrivelser har vi ikke grunn til å tro at det er noen fare for allmennheten. Det skal ikke være snakk om at det er skutt mot tilfeldige personer, sa Stokkli til Nettavisen en halvtime senere.

Ifølge politiets innsatsleder Anders Rønning skal en person ha forsvunnet fra stedet i bil, mens den andre forsvant til fots.

Ringt av vitner

Stokkli opplyser til VG at de fikk flere telefoner fra vitner litt etter klokka 18.30.

– Flere vitner ringte klokken 18.34 og meldte om skudd på åpen gate mellom to personer. Den ene skal ha skutt mot den andre. Vi har ikke kontroll på noen av dem. Vi er ute med både politihelikopter og flere patruljer for å se etter disse personene. Det er en pågående aksjon, sier Stokkli til avisen.

– Det virker ikke som om han som har hatt skytevåpenet, skal ha skutt mot tilfeldige personer. Det virker som om én av dem har skutt mot den andre, sier Stokkli.

Ifølge operasjonslederen har skytingen skjedd i nærheten av Sinsen kulturhus.

Hadde avtale om å møtes

Innsatsleder Anders Rønning sier at de to partene trolig har hatt en avtale.

Politiets innsatsleder Anders Rønning snakker med pressen etter at det ble avfyrt flere skudd ved Sinsen kulturhus i Oslo søndag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det fremstår som om det har vært en avtale om å møtes, så har den ene parten trukket et håndvåpen mot den andre, sier Rønning.

Han sier at det er avfyrt flere skudd, men han ønsker ikke å spesifisere antall. Det skal heller ikke ha blitt skutt mot tilfeldige personer.

– Politiet har ikke truffet på andre personer her, annet enn vitner til hendelsen, sier Rønning.

Han sier politiet har drevet aktivt søk i området, med både hund og helikopter. I tillegg har de undersøkt husene i nærheten for å se om noen av de ble truffet av skudd.

– Vi har ikke avdekket noe prosjektil inn i hus per nå, sier han.