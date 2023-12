Skudd avfyrt på Sinsen i Oslo – politiet søker etter mistenkte og fornærmede

– Vi er med mange patruljer og politihelikopter i området Sinsen etter at det er avfyrt flere skudd fra et skytevåpen i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer. Vi søker både etter mistenkte og fornærmede. Uvisst om noen er skadd, skriver Oslo politidistrikt på X.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyser til VG at de fikk flere telefoner fra vitner litt etter klokka 18.30.

– Flere vitner ringte klokken 18.34 og meldte om skudd på åpen gate mellom to personer. Den ene skal ha skutt mot den andre. Vi har ikke kontroll på noen av dem. Vi er ute med både politihelikopter og flere patruljer for å se etter disse personene. Det er en pågående aksjon, sier Stokkli til avisen.

Ifølge operasjonslederen har skytingen skjedd i nærheten av Sinsen kulturhus.