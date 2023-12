FN rapporter om forferdelige forhold på Shifa-sykehuset

Et team fra FN har vært på Shifa-sykehuset på Gazastripen. De melder om så fullt akuttmottak at de måtte passe seg for ikke å tråkke på pasienter.

WHO var en del av gruppen som var på Shifa-sykehuset, og i tillegg til å vurdere situasjonen leverte teamet medisinsk og kirurgisk utstyr, opplyser organisasjonen i natt.

Over 60 migranter druknet utenfor Libya

Minst 61 personer er savnet og antatt omkommet etter at en båt sank utenfor kysten av Libya, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Ulykken skal ha skjedd da båten ble truffet av høye bølger etter å ha lagt ut fra den libyske byen Zuwara.

Ifølge overlevende var det 86 personer om bord. 25 personer ble reddet og er overført til en leir i Libya, ifølge organisasjonen.

Over 20 meldinger om skred

I løpet av i går ettermiddag og kveld fikk Vest politidistrikt inn melding om 22 ulike steinras, snø- og sørpeskred. Det har ikke kommet melding om personskader. Selv om det natt til søndag hadde roet seg kraftig ned, har politiet dialog med kommuner, HRS og andre etater i tilfelle det kommer nye hendelser.

I går ble farevarselet for flom hevet til oransje nivå i Vestland, Rogaland og deler av Agder, noe som betyr betydelig flomfare. Det var også oransje farevarsel for jord-, sørpe- og flomskredfare på deler av Vestlandet.

Masseslagsmål på buss i Sola

En person ble sent i går kveld fraktet til sykehus med en hodeskade som kan være påført av en skarp gjenstand etter et masseslagsmål på en buss i Sola kommune i Rogaland.

Rundt 15 personer var innblandet i slagsmålet. I tillegg til personen som ble fraktet til sykehus, fikk flere mindre skader. Politiet opplyser at tre personer er pågrepet etter hendelsen.

13 døde i uvær i Argentina

Minst 13 personer er døde etter at vind og regn ødela taket på en idrettshall i den argentinske byen Bahia Blanca.

Ifølge kilder ved ordførerens kontor pågikk det en skateboardkonkurranse i hallen da taket ga etter for uværet i natt norsk tid. Et kraftig tordenvær har herjet i området.

Skudd avfyrt mot hus i Malmö

En rekkehusleilighet i Malmö er blitt beskutt. Ingen skal ha blitt skadd i hendelsen. Politiet ble varslet om flere høye smell i Oxie-området klokka to i natt, ifølge avisa Sydsvenskan.

– Da vi kom fram, kunne vi konstatere at det var skutt mot en bolig, forteller Kurt Marklund, vakthavende etterforskningsleder i Malmö-politiet. Ingen er pågrepet i saken. Hendelsen etterforskes som drapsforsøk og grovt brudd på våpenloven.