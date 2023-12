Vest politidistrikt har mottatt over 20 meldinger om ras

Lørdag førte meldinger om svært mange ras til noen hektiske timer for nødetatene på Vestlandet.

Lørdag ettermiddag og natt til søndag mottok Vest politidistrikt meldinger om 22 ulike steinras, snø- og sørpeskred. De fleste gikk i området rundt Sørfjorden, Hardanger, men også noen i gamle Sogn og Fjordane fylke.

Ved 3.30-tiden hadde det omsider begynt å roe seg.

– Vi har ikke lenger politi på steder som er knyttet til naturhendelser, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker til NTB.

Han opplyser at politiet har dialog med blant annet kommuner, Hovedredningssentralen og andre etater i tilfelle det kommer nye hendelser.

Elleve evakuert

Lørdag var farevarselet for flom hevet til oransje nivå i Vestland, Rogaland og deler av Agder, noe som betyr betydelig flomfare. Det var også oransje farevarsel for jord-, sørpe- og flomskredfare på deler av Vestlandet.

På grunn av hendelser som følge av været lørdag ble det blant annet satt krisestab i Sogndal kommune. Her ble flere veier stengt, noe førte til at flere tusen ble isolert.

I Måge i Ullensvang i Hardanger ble i alt ni personer evakuert fra tre hus i forbindelse med et større snø og sørpeskred. I forbindelse med et ras på Eitrheim ble to personer fra en husstand som er evakuert. De evakuerte ivaretas av Ullensvang kommune, opplyser politiet.

Det er ikke meldt om personskader eller savnede personer, men både biler, anleggsmaskiner og andre gjenstander er skadd eller ødelagt av rasene.

En god del stengte veier

Faren for flom og skred førte til mange stengte veier på Vestlandet og Rogaland. Blant annet var det overhengende fare for flere snøskred på riksvei 7 mellom Eidfjord og Hardangerbrua. Vegvesenet ba folk i nærheten om å komme seg vekk.

– Hvis noen står i kø her og venter på at veien skal åpnes: Man må komme seg vekk, skrev Vegvesenet i en melding på X.

Også riksvei 13 mellom Odda og Tyssedal ble stengt på grunn av ras, og fylkesvei 550 er blant veiene som ble stengt.

– Det er en god del veier som er stengt på grunn av ras og på grunn av forebyggende, det vil si at man er redd for at det skal gå ras. Det er litt utfordrende med tanke på beredskapen i Vest politidistrikt, så vi må planlegge, sier Halleraker.

– Viktigste er at ingen ble skadd

Operasjonslederen forteller at det var hektisk da meldingene om ras og skred over hele politidistriktet kom inn i rask rekkefølge, men at det har begynt å roe seg.

– Det viktigste er at det ikke har blitt personskader eller tap av menneskeliv, sier Halleraker.

Været skaper også utfordringer på fjelloverganger. Blant annet er riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 15 Strynefjellet stengt. Veiene er i første omgang stengt til henholdsvis klokken 9 og 10 søndag.

I tillegg er togtrafikken på Bergensbanen stengt mellom Finse og Voss på grunn av et ras og værforhold. Bane Nor varsler en ny oppdatering klokken 11 søndag.