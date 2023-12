Gaza-demonstrasjoner over hele landet: Anslår opp mot 13.000 mennesker på markering i Oslo

LO, Unio, Den norske kirke, Amnesty og Redd Barna er blant arrangørene når det i over tjue byer og tettsteder demonstreres for fred i Gaza.

– Gjennom å samle folk på gater og torg viser vi i fellesskap solidaritet med Gaza. Folkelig engasjement er med på å øke presset for at Israel stopper drapene på barn og sivile i Gaza, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik på vegne av alle organisasjonene.

Ingen hendelser i Oslo

Politiet sier at det foreløpig går rolig for seg under markeringen på Eidsvolls plass i Oslo.

– Vår jobb er å passe på og sørge for at ting foregår som det skal, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier at det er mye folk til stede, noe som skaper noen trafikale utfordringer. Blant annet er Rosenkrantz' gate stengt for trafikk.

– Foreløpig er det ingen hendelser og vi har ikke sett noen tegn til noen motdemonstranter, sier Grøttum.

Klokken 13.55 skriver politiet på X (tidligere Twitter) at markeringen i Oslo er avsluttet. De anslår at 13.000 mennesker var til stede.

Politiet anslår at opptil 10.000 mennesker er til stede på markeringen i Oslo. I tillegg demonstreres det i over tjue andre norske byer og tettsteder. Foto: Annika Byrde / NTB

Tre krav

Etter mer enn to måneder med krig er situasjonen for sivile på Gazastripen katastrofal. Ifølge FN er rundt 18.000 palestinere drept, over 70 prosent av dem er kvinner og barn.

– Uansett politisk farge mener nesten alle i Norge at bombingen av folk i Gaza må stoppe, sier Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen til Klassekampen.

Lørdag har demonstrantene tre krav: Stopp drapene på barn og sivile i Gaza, forsvar folkeretten og løslat sivile gisler og vilkårlig fengslede.

– Kravene er brede og formulert slik at organisasjoner som ikke ønsker å være politiske, kan tilslutte seg. Vi mener det er viktig å få visst at støtten til palestinerne er enorm i Norge, sier Khateeb.

De fleste markeringene startet klokken 13 lørdag.