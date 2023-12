Forsikringsselskap forventer tusenvis av bulkinger i forbindelse med julehandel

En undersøkelse gjennomført for forsikringsselskapet Tryg viser at 44 prosent av nordmenn planlegger å bruke bilen til julehandelen neste uke. Det tilsvarer over en million personbiler på veiene.

– Vi forventer tusenvis av bilskader etter bulking og ulykker, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Han sier at uka før jul er blant de verste i året med tanke på bilskader. I fjor registrerte forsikringsbransjen nær 14.000 bilskader denne uka, til en kostnad av 360 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

Det er særlig ut og inn av kjøpesentre at risikoen for ulykker er stor.

– Vi forventer at spesielt lørdag lille julaften vil bli en av julens store bulkedager med et hav av biler på veiene for å rekke innspurten i siste liten, sier Brandeggen.

Han oppfordrer folk til å ta seg god tid når de skal ut og handle.