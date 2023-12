Utviklingsministeren: Cop 28 et gjennombrudd for matsikkerheten

– Mat, og måten vi produserer og distribuerer den på, er både en del av problemet og en del av løsningen på klimautfordringene våre, sier Tvinnereim i en pressemelding.

For første gang siden klimaforhandlingene startet opp, sto matsikkerhet på programmet under klimatoppmøtet Cop 28 i Dubai.

– Jeg er glad for at en erklæring om mat og matsystemer ble lagt fram i Dubai, og dette er det dokumentet som har fått flest signaturer. Hele 153 land har skrevet under, sier Tvinnereim.

Norge har, sammen med Brasil og Sierra Leone, tatt på seg å lede en ny allianse for matsystemer som skal sette intensjonene i erklæringen ut i livet, heter det i pressemeldingen.