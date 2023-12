Fjelloverganger åpnes – men Vegvesenet advarer

– Riksvei 13 Vikafjellet åpner klokka 12, men det frarådes å kjøre over med mindre en må. Det er stor fare for sørpeskred, skriver Vegtrafikksentralen vest på X litt før den planlagte åpningen.

Veien over Vikafjellet ble stengt på grunn av et snøskred ved Skjelingavatnet.

Mye regn

Mildværet har skapt trafikale utfordringer i store deler av landet. Vegtrafikksentralen har derfor gått ut med en tydelig oppfordring til bilister om å kjøre forsiktig ettersom det kan være mye vann på veiene på Vestlandet.

Meteorologisk institutt varsler at det kan komme så mye som 110 millimeter regn over 24 timer i Rogaland og deler av Hardanger og Sunnhordland.

– Det er stor fare for vannplaning flere steder. Vi har alt personell ute for å gjøre tiltak der det er mulig, skrev Vegtrafikksentralen på X tidligere lørdag

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange skred

Ifølge Vegtrafikksentralen har det gått mindre skred langs hele vestlandskysten natt til lørdag.

Tidlig lørdag gikk det et stort sørpeskred over E39 ved Flåskjær i Ørsta. Det er ingen hus i området, og det er heller ingen som er tatt av sørpemassene. Det er imidlertid uvisst hvor lang tid det tar før snømassene er ryddet bort og veien igjen kan åpnes.

– Ved stort sett alle vestlandsfjordene har det gått jevnt over skred av is. Entreprenørene har ryddet i hele natt, sa trafikkoperatør Arne Viken i Veitrafikksentralen til VG tidlig lørdag.

Vind og glatt på Hardangervidda

På riksvei 7 over Hardangervidda var det lørdag morgen kolonnekjøring for alle kjøretøy, men fjellovergangen ble åpnet igjen på formiddagen.

Likevel er forholdene langt fra ideelle, og risikoen for ny kolonnekjøring er stor:

– Det er fri ferdsel for alle. Uvær, sterk vind og stedvis svært glatt. Stor fare for kolonne til kvelden, er Vegtrafikksentralens beskrivelse av situasjonen over Hardangervidda i 12-tiden lørdag formiddag.

Gjør vurderinger

Natt til lørdag ble fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol stengt på grunn av uvær. Vegtrafikksentralen opplyser at de vil gjøre en ny vurdering av strekningen klokken 15 lørdag.

Samtidig var riksvei 15 Strynefjellet stengt natt til lørdag. Her blir det tatt en ny vurdering først klokka 17 lørdag ettermiddag.