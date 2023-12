Flere sjekket av helsepersonell etter brann på helsetun i Hommelvik

Politiet i Trøndelag meldte klokken 3.22 natt til lørdag at nødetatene hadde rykket ut etter melding om brann på et rom på helsetunet i Hommelvik – og at det var igangsatt evakuering.

– Vanskelig med evakuering da det er en del røyk i korridorene, skrev politiet på X (tidligere Twitter).

Operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt sier til NTB at brannen startet i en seng på et av rommene. Årsaken til brannen er ikke kjent.

– En del vannskader på stedet på grunn av sprinkleranlegget som ble utløst, skriver Trøndelag politidistrikt på X (tidligere Twitter).

Ifølge politiets melding var det liten spredningsfare fra selve rommet på grunn av brannceller.