Kvinne påkjørt av lastebil i Bergen

Kvinnen var bevisstløs etter ulykken.

– Hun har store skader, men ikke livstruende skader slik vi ser det, sier politiets innsatsleder, Ole Marius Røttingen, til Bergensavisen.

Politiet meldte om ulykken klokken 23.37 fredag. Da de kom til stedet, var ikke lastebilen der. Først like etter midnatt meldte politiet at de hadde kommet i kontakt med føreren.

– Vi vet ikke om bilfører har sett det som skjedde, at vedkommende var klar over at kvinnen var truffet, sier innsatslederen til Bergens Tidende.

Til NTB sier politiets operasjonsleder Stein Rune Halleraker at de ønsker å komme i kontakt med andre som har kjørt i området, samt vitner som kan ha sett hendelsen.

Ulykken på fylkesvei 5347 ved Strandkaien i Bergen sentrum.