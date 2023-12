To kritisk skadd i trafikkulykke i Heim kommune

Tre personer var involvert i ulykken, opplyser Trøndelag politidistrikt på X , tidligere Twitter.

– To blir omtalt som kritisk skadd og én som lettere skadd, sier politiets operasjonsleder Viola Elvrum til Driva.

Operasjonslederen sier til Adresseavisen at en av de kritisk skadde har blitt fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim med redningshelikopter, mens den andre ble fløyet til sykehuset med luftambulanse.

– En tredje person blir tatt med i ambulanse med uavklarte skader, sier Elvrum.

To personbiler var involvert i ulykken. To av personene skal ha vært fastklemt. Den første meldingen til nødetatene gikk ut på at det var en frontkollisjon, men hva som har skjedd, er foreløpig ikke klart.

Ulykken skjedde rundt en kilometer øst for broen til Valsøya. Politiet meldte om hendelsen klokken 22.25.