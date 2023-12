Svein Gjedrem skal lede utvalg som skal gjennomgå NSMs leieavtale

Øvrige medlemmer av utvalget blir tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og administrerende direktør i Revisorforeningen Karen Kvalevåg. Utvalget ble nedsatt i statsråd fredag.

Utvalget skal bringe klarhet i prosessene som ledet til kontraktinngåelsen mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og utleier Norwegian Property. Rapporten skal etter planen være klar til 1. mars 2024.

– Dette er en alvorlig sak, og vi trenger svar. Kongen i statsråd har derfor nedsatt et utvalg som vil gjøre en grundig og uavhengig gjennomgang av saken. Dette arbeidet kommer nå raskt i gang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Utvalget skal fremme forslag om tiltak og anbefalinger det mener er nødvendige.

– Svekket tilliten til NSM

NSM ser fram til den varslede gjennomgangen som nå igangsettes.

– Denne saken har svekket tilliten til NSM. Det er avgjørende for NSM at denne tilliten blir gjenopprettet fullt og helt, sier fungerende direktør Helge Rager Furuseth i NSM til NTB.

Han sier at NSM vil bistå utvalget så godt de kan.

– Vi skal sørge for å gjøre all nødvendig og relevant informasjon tilgjengelig for utvalget, legger han til.

Direktør gikk på dagen

Fredag 8. desember gikk NSM-direktør Sofie Nystrøm av på dagen etter at det ble kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig lån. Mehl sa da at NSM hadde gått langt utover sine fullmakter. Regjeringen la samme dag fram en tilleggsproposisjon for Stortinget hvor det foreslås å bevilge 200 millioner kroner til NSM for å kunne innfri lånet.

Riksrevisjonen har siden sagt at NSM ikke informerte om det ulovlige lånet i sine regnskapstall.

– NSM har plikt til å informere oss som revisor om opplysninger som er relevante for regnskapet og virksomhetens etterlevelse av lover og regler. Det har de ikke gjort i denne saken, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tirsdag.