Regjeringen hedrer tolv personer etter 25. juni-angrepet

– Natt til 25. juni i fjor ble vi vekket av nyheten om et brutalt angrep som rammet skeive hardt. Den natten var det enkeltpersoner som utviste et spesielt heltemot og avverget at flere liv gikk tapt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

To personer ble drept og flere skadd da en person avfyrte skudd mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub i Oslo sentrum i juni 2022.

– Medaljen for edel dåd er en av de høyest rangerte sivile utmerkelsene i Norge, og den største utmerkelsen for en redningsdåd. Det er svært sjelden medaljen deles ut. De sivile gjorde en helt ekstraordinær innsats, og med denne medaljen vil vi hedre hver og en av dem, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Medaljen deles ut av Nærings- og fiskeridepartementet, og den offisielle overrekkelsen vil finne sted i 2024.

Betingelsen for tildeling av medaljen er at redningspersonen har handlet for å redde menneskeliv eller utført tilsvarende redningsgjerning, og med det utsatt sitt eget liv for fare.

Av de tolv som tildeles medaljer, vil Bjarne Roar Finsrud få medaljen i gull, mens elleve får medaljen i sølv, hvorav én tildeles post mortem.

Disse tolv tildeles medaljen for edel dåd:

* Bjarne Roar Finsrud, gull

* Pål Ferner, sølv (tildeles post mortem)

* Kim Adrian Omsland, sølv

* Morten Pretorius, sølv

* Bjørn Yngve Bjørneseth, sølv

* Jon Amund Vikan, sølv

* Mats Riskild Aasberg, sølv

* Besim Fetisi, sølv

* Ingrid Gystøl Rasten, sølv

* Sondre Fløgum, sølv

* Joachim Lian, sølv

* Okba Abdulrazak Al Yasin, sølv