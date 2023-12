NVE: Norge kan ikke bruke oljeregler på havvind

– Selv om havvind og petroleum har til felles at ressursutvinning og utnyttelse foregår til havs, er en vesentlig forskjell at havvindanleggene skal tilknyttes land og bli del av et felles kraftsystem, skriver NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Fredag ble den første av totalt tre rapporter om utbygging og tildeling av områder for havvind

overlevert.

NVE foreslår en ny framgangsmåte der de som søker om konsesjon for å bygge vindturbiner i havet, på forhånd vet hvilke kostnader og inntekter de kan vente seg fra nettverket de må koble seg på.

Forslaget vil føre til en mer forutsigbar og effektiv tildelingsprosess, mener NVE.

Norge har satt som mål å tildele konsesjoner for 30 GW havvind innen 2040, noe som tilsvarer en årlig strømproduksjon på om lag 140 TWh.