Viseadministrerende direktør i Helseplattformen går av

Han sier til MedWatch at grunnen til oppsigelsen er sammensatt, men at ønske om jobb i Oslo-området og behov for å fullføre et doktorgradsarbeid gjør at han gir seg.

Han beskriver arbeidssituasjonen i Helseplattformen som krevende fra første dag, men også veldig givende.

Han sier dog at situasjonen Helseplattformen er i nå, ikke var avgjørende for hans avgang.

– Det har blåst rundt Helseplattformen siden jeg startet i jobben, så det er ikke avgjørende for meg, sier Mjåset til MedWatch.

Om fremtiden til Helseplattformen sier han:

– Et endringsprosjekt som Helseplattformen vil alltid være kontroversielt, men jeg mener gevinsten for pasienten er verdt arbeidet. Det er avgjørende at eiere og aktører samarbeider godt i tiden som kommer, men jeg har tro at man har det som skal til for å komme i mål med en felles plattform.

Nå skal Mjåset fullføre en doktorgrad i nevrokirurgi ved Universitetet i Oslo.