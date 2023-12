Dette er de travleste flydagene før jul

Torsdag 21. og fredag 22. desember er den travleste utreisedagen, skriver Din Side/Dagbladet.

På torsdagen skal 113.000 reisende av gårde, mens på fredagen er det ventet 109.000 reisende.

Det som kanskje vil overraske mange, er det store antallet reisende fredag 15. desember. Hele 111.000 passasjerer tjuvstarter jula og skal ut å fly denne dagen.

På selve julaften søndag 24. desember er det derimot roligere på flyplassene.

Av i alt 862.000 passasjerer til de fire største flyplassene her i landet er det bare 30.000 passasjerer som skal fly denne dagen.

Konserndirektør for lufthavnene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, Stine Ramstad Westby, forteller at alle Avinors flyplasser er klare for årets juleutfart:

– Vi vil gi folk den beste starten på juleferien vi kan. Vi er godt bemannet og er klare for årets siste store utfart som i år kommer tett opp mot julaften, sier hun.