– Omsetningen av mandelpotet er økende. Det jobbes intenst med å pakke så mye som mulig før jul. Samtidig kjøres det noe potet sørover fra andre deler av landet. Det er usikkert hvor lenge det vil være mulig å få tak i mandelpotet i alle regioner, skriver Landbruksdirektoratet i sin ukesrapport hvor de rapporterer om potet, frukt og grønt i uken som kommer.

Beholdningene vil vare lengst i Nord- og Midt-Norge, skriver direktoratet.

I rapporten kommer det også fram at omsetningen av runde poteter er stabil, og at grossistene forventer en økning inn mot jul. Kvaliteten er ganske god, men det sorteres ut en del poteter.

Rosenkålen er også et vanlig tilbehør til julematen. Grossistene melder at det blir nok av den lille grønnsaken til jul, men at tilgangen til nyttår er noe mer usikker. Det importeres allerede noe rosenkål.

Også de som har planlagt å lage kålrabistappe til pinnekjøttet, kan ta det med ro, selv om det er full fres i kålrotmarkedet før jul, ifølge Landbruksdirektoratet.

Alle produsenter pakker alt de klarer nå, opplyser de og legger til at det skal være nok kålrot til å dekke etterspørselen over nyttår.