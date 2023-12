Forskningsministeren kritisk til NTNU-rektors debatt-håndtering

– Jeg følger med. Jeg forstår reaksjonene rundt det. Jeg er opptatt av at den akademiske ytringsfriheten skal være god og at man ikke skal svekke den, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) til Teknisk Ukeblad.

I et leserinnlegg skrev rektoren nylig at de to kjernekraft-forskerne «har en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU».

I november leverte Rystad Energy en rapport om kjernekraft, skrevet på oppdrag fra NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge. Rapporten konkluderte med at kjernekraft ikke er aktuelt for Norge.

De to NTNU-forskerne omtalte rapporten som «et bestillingsverk» og som «påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge». Det førte til bråk. Senere har Borg beklaget at hun kritiserte NTNU-forskeres ordvalg

Fredag skal NTNU-styret ha et ekstraordinært styremøte hvor dette er eneste sak.

Statsråd Sandra Borch sier at den nye universitets- og høyskoleloven skal styrke vernet rundt den akademiske ytringsfriheten og følge retningslinjene fra Kierulf-utvalget. Hun sier det er opp til styret å avgjøre om rektors leseinnlegg er innenfor retningslinjene, men at forskerne definitivt er det.

– Ja, utropstegn! Jeg mener det er viktig. Det er viktig for at man skal ha tillit til at man skal kunne uttale seg, sier Borch.