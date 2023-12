Funnet bekreftes i en pressemelding av politiet torsdag ettermiddag.

– Foreløpig etterforskning og kriminaltekniske undersøkelser har ikke gitt noen indikasjoner på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet vil nå gjøre en DNA-undersøkelse for å få sikker identifikasjon på den avdøde, skriver politiet i Trøndelag

Tidligere har politiet uttalt at de anså det som mest sannsynlig at kvinnen i 80-årene som var bosatt på adressen, også befant seg der under brannen.

Politiet meldte om brannen like før klokken 6 på tirsdag.