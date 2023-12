Politiet etterforsker svindel av Nav-brukere – en person siktet

Svindelen har skjedd ved at flere Nav-brukere har fått endret sitt bankkontonummer for utbetaling av ytelser fra Nav.

Det var tirsdag kveld det ble oppdaget at noen utbetalinger fra Nav hadde blitt utbetalt til feil bankkonto. Det dreier seg blant annet om pensjon og uføretrygd.

Nav tror dette skyldes at noen har greid å skaffe seg BankID-opplysninger fra enkelte Nav-brukere, og endret kontonummer til et annet enn brukerens.

Utelukker ikke at flere kan være involvert

Nav Kontroll har så langt avdekket at det kan være snakk om at omkring 40 av deres brukere har fått endret bankkonto for utbetaling. og totalt skal omfanget utgjøre rundt 1 million kroner.

Vest politidistrikt har siktet én person i saken etter å ha mottatt anmeldelse fra Nav Kontroll Øst. Den siktede er norsk statsborger og er bosatt i Vestland fylke. Politiet antar at vedkommende befinner seg utlandet.

– Politiet utelukker ikke at flere personer kan være involvert, opplyser politiadvokat Anders Hoff i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet med oppfordring

Politiets etterforskning dreier seg nå om å få kartlagt hendelsesforløpet, avverge ytterligere tilfeller, samt forsøke å sikre midler som er utbetalt til feil mottaker.

Politiet oppfordrer alle som mistenker at de kan være rammet av hendelsen om å kontrollere at angitt bankkonto for utbetaling på nav.no er korrekt.

– Vi endrer løsningen slik at du må bekrefte endringen og også får varsel om at kontonummer er byttet. Dette vil redusere risikoen for svindel, sier økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i Nav til VG.

ifølge Fålun jobber Nav nå med å sørge for at de brukerne som er rammet får de pengene de skulle ha i løpet av kort tid.