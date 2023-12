TV 2 nyheter i mål med kuttene

Torsdag morgen ble det kjent at en av TV 2s aller mest kjente nyhetsjournalister, Fredrik Græsvik, slutter i kanalen han har jobbet i de siste 30 årene.

På et allmøte senere på dagen kunne nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, informere de ansatte om at de nå er i mål med kuttene i nyhetsredaksjonen. Det innebærer at tolv ansatte har tatt sluttpakker eller tatt imot tilbudet om gavepensjon, skriver Kampanje.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et allmøte i dag og at beskjeden der var at TV 2 Nyhetene er i mål med nedbemanningen, sier Karianne Solbrække til Kampanje.

I alt måtte nyhetene i TV 2 slanke staben med 21 årsverk, hvilket ifølge Solbrække innebar at 12 stykker ble overtallige. Resten av kuttene hentes fra årsverk som ikke erstattet etter avganger.