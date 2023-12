Mann til sykehus etter å ha falt i sjøen ved fergeleie

– Det har foregått noe arbeid på ferjeleiet. I den forbindelse falt en mann på havet. Han ble hentet opp av arbeidskamerater og var ikke lenge i sjøen, sier operasjonsleder Ina Selfors i Nordland politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 10.10.

Operasjonslederen forteller at mannen har fått i seg en del sjøvann, men at tilstanden ellers ikke er kjent for politiet. Politiet i Nordland har satt i verk en undersøkelsessak i forbindelse med arbeidsulykken.