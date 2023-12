Norge får sitt første ekte dinosaurskjelett – skal stå på Naturhistorisk museum

– Årets julepresang. Dette er stort, sier professor Jørn H. Hurum i paleontologi ved Naturhistorisk museum til NTB.

Museet har flere hele dinosaurskjeletter fra før. De er imidlertid ikke ekte, kun avstøpninger. For noen år siden skaffet de seg en ekte Triceratops-hodeskalle, dinosauren med de tre store hornene.

Nå får de altså det som blir det første ekte, komplette dinosaurskjelettet her til lands. Det er Sparebankstiftelsen DNB som har bladd opp 900.000 euro for skjelettet, tilsvarende 10,6 millioner kroner. De eier skjelettet, som fra i sommer skal stå permanent utstilt på museet på Tøyen i Oslo.

– En dinosaur er noe av det mest spektakulære du kan oppleve på et naturhistorisk museum. Vi håper det vil bidra til at flere barn og unge blir inspirert til å lære mer, sier direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB.

Til salgs i Paris

Sparebankstiftelsen tok kontakt med Hurum for å høre hvilken type dinosaur museet ønsket seg. Dinosaur-skjeletter er jevnlig til salgs verden over, og de blir ofte solgt til svimlende summer.

– Så ringte jeg noen dinosaurhandlere jeg kjente, og da var det denne som pekte seg ut, sier Hurum.

Zelda var opprinnelig til salgs i Paris i 2019, men auksjonen skjedde samtidig som Notre Dame-kirken brant. Dermed ble det ikke noe salg. Den har siden ligget nedpakket – før den altså nå skal finne sin plass på Tøyen i Oslo.

– Vi var interessert i å få tak i en stor planteeter. Vi har fra før avstøpningen av Tyrannosaurus rex-en Stan. Den får vi aldri kjøpt originalen av. Stan er verdens dyreste dinosaur-skjelett og endte nylig opp i Abu Dhabi, sier Hurum.

«Nesten den høyeste øglen»

Zelda er en dinosaur-art med det latinske navnet Hypacrosaurus stebingeri. Den kunne oppnå en lengde på 7,5 meter. Artens navn betyr «nesten den høyeste øglen», et navn den fikk fordi den var nesten like stor som Tyrannosaurus rex.

– Dette er jo en av dinosaurene vi kjenner best til. Det kalles andenebb-øgler på norsk. De har disse merkelige snutepartiene, sier Hurum.

– De hadde antakeligvis kjaker og kunne tygge maten – nesten som ei ku.

I likhet med fugler som hekker på fuglefjell, hadde Hypacrosaurus sine helt egne hekkeområder, forklarer Hurum.

– Det finnes et sted i Montana som heter Egg Mountain, som rett og slett var et dinosaurfjell. Der kom disse dinosaurene tilbake til det samme området i flokk for å legge egg – år etter år.

Skal undersøke dødsårsak

En gang for rundt 75 millioner år siden gikk Zelda rundt i et halvtørt landskap preget av elver og deltaer i det som i dag er delstaten Montana i USA. Skjelettet ble gravd fram i et urfolksreservat for drøyt 20 år siden.

Akkurat hva denne dinosauren døde av, er ukjent, forklarer Hurum.

– Jeg har ikke sett noen rapport på at det er funnet gnagemerker eller brudd i noen knokler, så det får vi jo se når den kommer. Det kan jo være, hvis vi er heldige, at vi finner noen tegn. Men vanligvis er dødsårsaken vanskelig å fastslå.

Og akkurat hvorfor skjelettet fikk navnet Zelda, er også usikkert, legger han til. Dinosauren befinner seg nå i Italia, hvor den er satt sammen av eksperter. De har laget et stålskjelett som skal holde de fossile knoklene oppe. Dinosauren skal pakkes ned i esker og sendes til Norge i slutten av januar.

– Da vil vi bygge om litt. Vi har foreløpig ikke plass til den i museet, så det må vi ordne. Vi har et håp om at den kan stilles ut til sommeren, så det blir en gøyal sommer, sier Hurum.