Økonomer tror på uendret rente

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) ligger stabilt høyt og var på 5,8 prosent i november, viste nye tall fra Statistisk sentralbyrå tidligere denne uken.

Det var litt lavere enn ventet, og økonomer i en rekke storbanker har derfor blitt styrket i troen på at Norges Bank vil holde renta uendret.

– Kronen er elefanten i rommet her, som man har snakket for lite om. Alle vet at det har direkte konsekvens på importert inflasjon fremover, sier Olav Chen i Storebrand til E24.

Ingen renteøkning i USA

Også sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen peker på kronekursen og at investorene i rentemarkedet nå venter en rekke rentekutt i både euroområdet og USA neste år.

Onsdag ble det kjent at USAs sentralbank lar styringsrenten være uendret i et intervall mellom 5,25 og 5,5 prosent. Samtidig signaliserer banken tre rentekutt neste år.

Det er tredje gang på rad at banken har besluttet å holde renten i ro etter et rentemøte til tross for at prisveksten fortsatt er høyere enn målet.

Dette er også positive nyheter som peker mot en uendret norsk rente.

Bra for Norge

– For Norge er dette bra, i den forstand at flere fryktet at de ville holde mer igjen på rentebanen. Dette gjør isolert sett at jobben til Norges Bank er enda litt enklere og at renten kan stå i ro også her hjemme, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Tidligere i denne uken har også flere økonomer uttrykt overfor NTB at de ikke tror på noe rentehopp. De begrunnet dette med at konsumprisindeksen steg 0,5 prosent fra oktober til november. Sammenlignet med november i fjor, det vil si prisveksten over de siste tolv månedene, var prisene 4,8 prosent høyere.

Med denne veksten tror økonomene nå at det ikke blir noe renteøkning og at rentetoppen kan være nådd.