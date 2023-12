Minst 35 rammet i mulig Nav-svindel

Nav ber brukerne som er rammet av svindelen, om å ta kontakt med politiet og banken sin, skriver VG. De bekrefter overfor samme avis at de så langt kjenner til at 35 personer er rammet.

– Nav jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Foreløpig ser det ut til at de aktuelle brukerne er rammet av svindel. Så langt er det identifisert 35 tilfeller, sier økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i Nav til avisen.

– Vi tar saken på alvor og har forståelse for at det oppleves belastende for de berørte.

Det var tirsdag kveld det ble oppdaget at noen utbetalinger fra Nav hadde blitt utbetalt til feil bankkonto.

Nav tror dette skyldes at noen har greid å skaffe seg BankID-opplysninger fra enkelte Nav-brukere, og endret kontonummer til et annet enn brukerens. Nav har onsdag vært i dialog med både politiet og med sin bankforbindelse.