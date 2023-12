Esp døde tirsdag på et sykehus på Gran Canaria etter å ha fått et illebefinnende i slutten av november, opplyser hans niese til avisen.

Jakob Margido Esp ble født på Byneset i Trondheim i 1943. Han tok teaterutdannelse ved Trøndelag Teaters treårige elevskole på 1960-tallet før han flyttet til Oslo der han tok småjobber blant annet på Nationaltheatret.

Han vendte tilbake til hjembyen og var tilknyttet Trøndelag Teater fra 1972. Der hadde han blant annet roller i stykker av Beckett, Tsjekhov og Dario Fo.

En rekke priser

Han vant en rekke priser i løpet av karrieren sin, blant annet Leonardstatuetten, Norsk revys høyeste utmerkelse, som han fikk i 2008. I 1999 fikk har Sør-Trøndelag fylkes kulturpris, og i 2010 ble han æresmedlem i Norsk Skuespillerforbund.

Han bemerket seg også for sin innsats for å bekjempe fordommer mot psykiske lidelser, en innsats han fikk Tabuprisen for fra Råd for psykisk helse i 1995.

Aller mest kjent var han nok for sitt alter ego Flettfrid Andresen. Karakteren Flettfrid dukket opp første gang i Nitimen i 1983 og var deretter en flittig gjest med sine innringninger fra de dannede damer på Øvre Singsaker. Flettfrid-figuren hadde sin glanstid på 80- og 90-tallet både i radio og på TV.

Teater i sorg

Esps siste opptreden på Trøndelag Teater var i forbindelse med 70-årsdagen hans i 2013.

Teateret opplyser i en pressemelding at de er i sorg over Esps bortgang.

– Jakob Margido Esp har vært en viktig skuespiller og god kollega ved Trøndelag Teater. Han var en stor kunstner som har satt sitt preg på norsk kulturliv, spesielt gjennom rollen som Flettfrid Andresen. Han var tidlig ute med denne karakteren og har brøytet vei for andre. Gjennom alter egoet Flettfrid skapte han en arena for sitt sterke og tydelige samfunnsengasjement. Våre tanker går til Jakob Margido Esps familie og venner, sier teatersjef Elisabeth Egseth Hansen.