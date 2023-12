Nordisk toppmøte i Oslo

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er vertskap for et nordisk toppmøte med regjeringssjefene fra Finland, Danmark, Sverige og Island. Tema for møtet er nordisk samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Finlands president Sauli Niinistö, Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir skal etter planen være til stede.

Rentebeslutning i USA

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kommer med rentebeslutning klokka 20 norsk tid. Sentralbanksjef Jerome Powell har pressekonferanse klokken 20.30. På forrige rentemøte i november holdt banken styringsrenten uendret innenfor et intervall mellom 5,25 og 5,5 prosent, det høyeste nivået på 22 år.

Oslo bystyre skal vedta budsjett

Det første budsjettet i inneværende bystyreperiode vedtas etter alle solemerker onsdag. Tirsdag kveld kom nyheten om at byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med støttepartiene KrF og Frp om neste års budsjett, etter at sistnevnte partis gruppestyre stemte for å godkjenne budsjettavtalen.

Riksteatret presenterer programmet for 2024

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) åpner Riksteaterets jubileumsmarkering i Oslo onsdag. Teatersjef Arne Nøst og skuespiller Liv Gulbrandsen vil presentere programmet for 2024, hvor teatret skal besøke 75 steder rundt i landet for å markere sitt 75-års jubileum.

Brann møter fransk lag i storform i mesterligaen

I mesterligaen i fotball for kvinner møter Brann det franske topplaget Lyon klokken 21. Sistnevnte har fått en pangstart på gruppespillet i Mesterligaen etter 9-0 og 2-0 i sine første to kamper. I det franske seriespillet har de vunnet ti kamper av ti mulige. Brann har også startet gruppespillet i mesterligaen godt og har seks av seks mulige poeng. I Toppserien endte Brann på fjerdeplass.

Kvartfinaler i håndball-VM

VM i håndball for kvinner fortsetter onsdag med kvartfinaler som spilles i Herning i Danmark. Klokken 17.30 møtes Sverige og Tyskland til dyst, mens Montenegro og Danmark møtes klokken 20.30. Norge, som tok seg til semifinale etter seier mot Nederland tirsdag, møter vinneren av Montenegro – Danmark. VM spilles i Norge, Sverige og Danmark.