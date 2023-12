Brann i flermannsbolig i Sandefjord under kontroll

– Vi jobber med å få oversikt. Per nå tyder det på at beboerne er gjort rede for, sier operasjonsleder i Sørøst politidistrikt Espen Reite til NTB klokken 4.15 natt ti onsdag.

Da var det et kvarter siden nødetatene rykket ut etter melding om røykutvikling i en flermannsbolig i Sandefjord.

Ifølge operasjonslederen brant det i en leilighet i første etasje i bygget, og det var meldt om røykutvikling i etasjen over. Ifølge politiet bor det tre personer på adressen, og det er én leilighet som er ubebodd.

– Disse er gjort rede for, skriver Sørøst politidistrikt på X (tidligere Twitter).

Like etter klokken 5.30 opplyser politiet at brannmannskapene har søkt gjennom bygget og at de melder om kontroll på brannen.

– Etterslukking pågår, står det i meldingen.

I forbindelse med brannen bisto fire naboer med å få noen hunder ut fra bygget.

– Disse naboene har blitt eksponert for røyk, og de oppsøker selv legevakt for sjekk, opplyser politiet.