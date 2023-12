Tidligere høyesterettsdommer mener abortutvalget har hatt for bundet mandat

Det regjeringsoppnevnte abortutvalget leverer torsdag en offentlig utredning om abortloven, som ikke er vesentlig endret siden 1978. Den gang var Bruzelius med på å utarbeide et utkast.

Nå tror hun ikke det nye utvalget vil gå langt nok i sine forslag, skriver Klassekampen.

Utvalget har blant annet sett på abortloven, oppfølgingen av kvinner som tar abort og skal vurdere alternativ til abortnemndene.

– Abortloven trenger ikke nå en revisjon. Synet på abort trenger en revolusjon. Jeg mener utvalget burde ha fått frie tøyler og blitt invitert til å se på om vi fremdeles skal regulere abort som noe spesielt eller se på svangerskapsavbrudd som en del av det alminnelige helsetilbudet i Norge, sier Bruzelius.

Bruzelius, som også er tidligere leder av Norsk Kvinnesaksforening, mener utvalget har hatt et for bundet mandat og ikke vært bredt nok sammensatt. Utvalget består av 13 medlemmer som hovedsakelig har bakgrunn som helsepersonell og jurister. Bruzelius mener det er feil at ingen kvinnebevegelsen nominerte, kom med i utvalget.