SV-lederen ønsker et sterkere rødgrønt samarbeid

Til tross for at SV nå opplever noen av sine beste meningsmålinger på lenge, er det likevel langt unna et rødgrønt flertall. Det gjør at SV-leder Kirsti Bergstø etterlyser et sterkere politisk lederskap og et tettere samarbeid med regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg mener vi trenger et sterkere politisk prosjekt, sier Bergstø til Klassekampen.

Ap, Sp og SV fikk flertall etter stortingsvalget i 2021. De tre partiene klarte ikke å bli enige i forhandlingene – og dermed dannet Ap og Sp en mindretallsregjering uten SV.

– Før valget i 2025 må vi styrke det rødgrønne samarbeidet. Valget vi har lagt bak oss, bar preg av veldig lite samarbeid, sier Bergstø.

For at de ulike partiene på rødgrønn side skal samarbeide bedre enn i dag, mener Bergstø at det må på plass et ønske om å samarbeide.

– Regjeringspartiene må ønske å samarbeide med oss. Dersom de skal lukke dører og drive stollek, så går det ikke, sier SV-lederen.