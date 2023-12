26 sauer tatt av ulv i Ski

– Det er dokumentert at dette er skade påført av ulv. 29 sauer er berørt, 26 av dem er døde. De siste tre er skadd og blir trolig avlivet, sier regionalt rovviltansvarlig Ida Glemminge i Statens naturoppsyn til Dagbladet.

Det var en forbipasserende som oppdaget sauene da han gikk på ski.

Glemminge opplyser at sporene på stedet tyder på flere ulver, men trolig ikke mer enn fem.

– Dette får ingen følger overfor ulvene. Dyreeier kan søke om erstatning og fellingstillatelse av ulv, men ellers gjør vi ikke noe, sier hun.

Glemminge sier at det trolig dreier seg om ulver fra flokken i Østmarka, og at det er vanlig at så mange dyr blir tatt i et slikt angrep.