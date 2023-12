Søk etter antatt omkommet i Lopphavet etter at mann falt over bord

En storstilt redningsaksjon ble satt i gang ved 11-tiden tirsdag etter at en mann falt over bord i Lopphavet i Finnmark.

Like før klokken 20 ble søket avsluttet. Søket har nå endret status til søk etter antatt omkommet person og ledes av politiet, opplyser Hovedredningssentralen (HRS) på X , tidligere Twitter.

Pårørende er varslet.

Hovedredningssentralen (HRS) fikk melding om hendelsen fra et fiskefartøy klokken 11.20.

– Redningshelikopter fra Banak og Tromsø samt redningsskøyte fra Havøysund og Skjervøy er i søk, skrev HRS tidligere tirsdag.

Lokale fiskefartøy bidro også i det aktuelle området.

Redningsleder Tomas Ringen opplyste til VG at det var to personer om bord i fartøyet, og at det var den andre som meldte ifra til HRS via kystradio.